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Aktüel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:04:49 -
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükerşen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Fındık", sporda Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğraflarını seçen Büyükerşen, haber kategorisinde ise Cristobal Venegas'ın "Şili'de sürpriz gösterici" karesine oy verdi.

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