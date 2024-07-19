Eskiden yakıttı, şimdi servet değerinde: Bakın ne: Köy halkı paraya para demiyor

2018 yılında Bayburt’un Aydıncık köyünde keşfedilen kehribar, şimdi altınla yarışan bir değer taşıyor.

Yapılan incelemelerde, bu kehribarın 3'te 1 oranında altına eşdeğer olduğu belirlendi.

Bayburt’a özgü bu özel kehribar, Kuyumculuk Teknolojisi Bölümü öğretmeni Gökhan Polat’ın önderliğinde, kursiyerlerle birlikte işleniyor ve çeşitli aksesuarlara dönüştürülüyor.

Artık tespih, kolye, küpe, yüzük ve bileklik gibi birçok ürün, bu nadir taşla yapılabiliyor.

Bu taşın hediyelik eşya olarak değerlendirilmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlaması amacıyla kurulan atölyede uygulamalı eğitimler başlatıldı.

Ülke ekonomisine katkı sağlıyor

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Uzun yıllar kehribarın yakıt olarak kullanıldığını belirten Gökhan Polat, “Aydıncık köyünden çıkan kehribar, senelerce yakıt olarak tüketilmiş. Bu ürünü kursiyerlerle çalışarak aksesuar ve takı haline getiriyoruz. Hem Bayburt yöresine katkı sağlamak, hem de ülke ekonomisine katkı sunmak için çalışıyoruz.” dedi.