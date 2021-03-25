Eskiden çizgi filmler nasıl yapılıyordu hiç merak ettiniz mi?

Çizgi filmler stop – motion tekniği ile oluşumu tamamlanır. 1899 yılında Arthur Melbourne Cooper tarafından “Matches An Appeal” eserinde ilk olarak bu teknik kullanılmıştır.

İlk hazırlanışında reklam olarak hazırlanan bu video, ilerleyen yıllarda bu teknikle çizgi film hazırlanmaya başlanmıştır.

Şimdi ise renklendirilmiş olarak yapılan çizgi filmlerin nasıl yapıldığını anlatan bir video, çocukların severek izlediği çizgi dizilerin ne kadar zorlu olarak yapıldığını gösteriyor.