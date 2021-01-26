‘Eskiden basın özgürlüğü ve hoşgörü vardı’ diyenlere şamar! İşte Cuma dergisinin kapatılma gerekçesi

Sözcü; Akbaba, Çarşaf, Gırgır gibi sağ çizgideki siyasilerle dalga geçen sözde mizah dergilerinin yaptıkları yayınları hatırlatarak, eskiden Türkiye'de hoşgörü olduğunu ve basının özgür olduğunu ileri sürdü.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, özellikle Akbaba dergisinin Adnan Menderes ile dalga geçerek gülünç duruma düşürdüğünü, söz konusu dergilerin sadece sağ çizgideki siyasetçileri hedef aldığını söyledi.

Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili'nde konuşan Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Cuma dergisi neden kapatıldı? Bu ülkede askeri vesayeti elinde tutan 3 tane general yüzünden. O dönemde güçlüydüler. Derginin kapağına kağıt oyunu konmuş, kağıtlardan biri sineği sembolize ediyormuş, sinek diye isimlendirilen bir kağıtmış. Efendim sinek itibarsız demekmiş. İfadeye bakın. Dava dilekçesini hazırlayan da Nevşin Mengü'nün babası CHP'nin eski milletvekili Şahin Mengü. Komutanların avukatı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Söyledikleri şey, siz komutanların fotoğrafını kapağa koydunuz, altına da kart fotoğrafı koydunuz, onların içinde de sinek kağıdı vardı, o sinek kağıdı demek de itibarsızlık demektir, dolayısıyla komutanlara hakaret ettiniz... 120 bin liralık fatura çıkardı hakim ve dergi kapanmak zorunda kaldı."

Sözcü'nün övdüğü Akbaba dergisinin sadece sağcı siyasetçilerle dalga geçtiğini belirten KArahasanoğlu, "İsmet İnönü'nün 3 karikatürünü yapsaydı da görseydim boyunun ölçüsünü. Mustafa Kemal'i bir kez komik duruma düşüren bir kariaktürünü çizseydi de ben o zaman gerçekten hoşgörü varmış deseydim" ifadelerini kullandı.