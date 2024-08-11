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Yaşam Eski yazarımız Mehmet Doğan Hakk’a yürüdü!
Yaşam

Eski yazarımız Mehmet Doğan Hakk’a yürüdü!

Yeniakit Publisher
2024-08-11 12:06:00 -
Eski yazarımız Mehmet Doğan Hakk’a yürüdü!

Bir süredir tedavisi devam eden eski yazarlarımızdan Dr. Mehmet Doğan, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Bir süredir hastalıklarla boğuşan ve tedavisi devam eden Dr. Mehmet Doğan, vefat etti.

Uzun süre Yeni Akit Gazetesi’nden yazılar kaleme alan Doğan’ın cenazesi 12 Ağustos Pazartesi günü Hacı Bayram-ı Veli Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

 Mehmet Doğan kimdir?

 Uzun süre gazetemiz Yeni Akit’te yazılar kaleme alana Mehmet Doğan, Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksekokulu’ndan 1972 yılında mezun oldu. Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi’nde (1972-1974), Dergâh Yayınları’nda (1975-1977), TRT'de (1977-1978) çalıştı. Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları’nı kurdu. 1980’de Kültür Bakanlığı sinema dairesinde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak çalışmaya başladı. Film Denetleme Kurulu üyeliği yaptı. Zaman gazetesinin yayın kurulunda yer aldı ve bu gazetede “Kimlik” başlığı altında günlük yazılar yazdı. (1986-1987) Yörünge dergisinde haftalık yazılar yazdı (1991-1992). Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yazarlık dersleri verdi (1991-1993). Vakit (Akit) gazetesinde günlük yazılar yazdı (1994-1996) ve Birlik Medya A.Ş.’nin Genel müdürlüğünü yaptı (1994-1996). TBMM tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi (1996-2005).

 

Hareket, Türk Edebiyatı, Mavera, İslâm, İlim ve Sanat, İzlenim ve Nehir dergilerinde yazdı. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi ve Türk Aile Ansiklopedisi’nin yayınını yönetti. Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucularından olan Doğan, uzun süre Türkiye Yazarlar Birliği’nin genel başkanlığını yürüttü (1978-1996). 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülleri'nde "edebiyat" dalında ödüle layık görüldü.
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