Eski yarışmacıdan şok Survivor iddiası! Şimdi ne olacak?

Survivor yarışmasındaki şampiyonlukları ve son dönemdeki müstehcen paylaşımlarıyla dikkat çeken Turabi Çamkıran'ın yaptığı bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Nagihan Karedere'nin fan sayfasının ekran görüntüsünü alarak yaptığı paylaşımda Turabi, Acun Medya çalışanlarından birinin Survivor'da bazı yarışmacıları beslediğini iddia etti.

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışmasında akıllara kazınan isimlerin başında gelen Turabi Çamkıran şoke eden bir iddiada bulundu. Nagihan Karedere'nin fan sayfasında paylaşılan ekran görüntüsünde, Survivor Turabi bir Acun Medya çalışanı hakkında yaptığı yorumlarla olay oldu.

Turabi Çamkıran açıklamasında "Bir tane çalışan vardı Survivor arkasında. Yarışmacıları tekme ve küfürle uyandıran. Sürekli hakaret eden. Erkek gönüllülere ser ünlülere yalaka, arkada gözüne kestirdiği kızları sürekli besleyen, oyunların sonunu söyleyip, gizlice atışları çalıştıran, özellikle Nagihan kardeşim ve diğer yarışmacıların hakkına giren..." yorumunda bulundu.

Survivor Turabi bu çalışanın yaptıklarının ortaya çıktığını söyleyerek "Acun abi her ne olursa olsun yarışmacıların hakkına girenin gözünün yaşına bakmaz" dedi.