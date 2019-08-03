Eski vekil hayatını kaybetti 21.

21. Dönem Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1999 seçimlerinde Tunceli’den bağımsız olarak milletvekili seçilen Bekir Gündoğan daha sonra DSP’ye geçmişti. Uzun süredir İstanbul’da kanser tedavisi gören 71 yaşındaki Gündoğan, bugün hayatını kaybetti.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Yüksekokulu mezunu olan evli ve 3 çocuk babası Gündoğan için memleketi Tunceli’de cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

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