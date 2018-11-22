Eski validen skandal açıklama: 30 milyon dolarım olsa...

Irak'ta bir dönem valilik yapmış ve haliyen milletvekili olan Ahmed El-Cuburi skandal bir açıklamaya imza attı.

Irak'ın Salahaddin bölgesinin valiliğini yapmış ve hali hazırda Irak parlementosunda milletvekilliği yapan Ahmed Abdullah El-Cuburi skandal bir açıklamaya imza attı.

"30 milyon dolarım olsaydı..."

Irak meclis başkanlığı için Muhammed Halboussi ile yarışan El-Cuburi, yarıştan çekilmesi için kendisine teklif edilen 30 milyon doları kabul ettiği iddialarına; "Eğer 30 milyon dolarım olsaydı, hepsini dansözlere harcardım." diyerek yanıt verdi.

El-Cuburi; "Eğer 30 milyon dolarım olsaydı, hepsini dansözlere harcardım. Irak'ta bir saniye durmazdım." dedi.

Son olarak Ahmed El-Cuburi, "Irak'taki siyasi süreç kötü, nefret ve hırsızlıkla dolu, Irak'ı biz yok ettik." dedi.