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Eski validen skandal açıklama: 30 milyon dolarım olsa...

Irak'ın Selahaddin bölgesinde bir dönem valilik yapan ve milletvekili görevini üstlenen Ahmed El Cuburi, skandal bir açıklama yaptı.

22 Kasım 2018 Perşembe 22:29
Eski validen skandal açıklama: 30 milyon dolarım olsa...

Irak'ta bir dönem valilik yapmış ve haliyen milletvekili olan Ahmed El-Cuburi skandal bir açıklamaya imza attı.

Irak'ın Salahaddin bölgesinin valiliğini yapmış ve hali hazırda Irak parlementosunda milletvekilliği yapan Ahmed Abdullah El-Cuburi skandal bir açıklamaya imza attı.

"30 milyon dolarım olsaydı..."

Irak meclis başkanlığı için Muhammed Halboussi ile yarışan El-Cuburi, yarıştan çekilmesi için kendisine teklif edilen 30 milyon doları kabul ettiği iddialarına; "Eğer 30 milyon dolarım olsaydı, hepsini dansözlere harcardım." diyerek yanıt verdi.

El-Cuburi; "Eğer 30 milyon dolarım olsaydı, hepsini dansözlere harcardım. Irak'ta bir saniye durmazdım." dedi.

Son olarak Ahmed El-Cuburi, "Irak'taki siyasi süreç kötü, nefret ve hırsızlıkla dolu, Irak'ı biz yok ettik." dedi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:29
  1. Irak
  2. Ahmed El-Cuburi

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