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Aktüel

Eski uzman çavuş önce bacanağını sonra baldızını öldürdü

Erzurum’da uzman çavuşluktan ihraç edilen bir şahıs önce bacanağını sonra kaçmaya çalışan baldızını öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 00:58:18 -
Eski uzman çavuş önce bacanağını sonra baldızını öldürdü

Erzurum’da uzman çavuşluktan ihraç edilen bir şahıs önce bacanağını sonra kaçmaya çalışan baldızını öldürdü.



Olay, saat 22.10 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuşluktan ihraç edilen M.T. (41), eşiyle gizli aşk yaşadığını düşündüğü bacanağı F.Ö.’nün (27) evinin önüne geldi. Dışarıda bekleyen M.T., bacanağı F.Ö. ve eşi H.Ö.’nün (29) araçlarına bindiği sırada tabancasıyla yanlarına gitti. M.T., aracın kapısını açarak önce sürücü koltuğundaki bacanağını, ardından araçtan kaçmaya çalışan baldızını vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.Ö.’nün araç içerisindeki cansız bedeniyle karşılaşırken H.Ö.’nün ağır yaralı olduğunu belirledi. H.Ö. yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Bacanağı ve baldızını öldüren M.T. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

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