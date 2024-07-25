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Gündem Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan, Genel Kurul'da AKP'ye "Hırsız" diyen DEM Partili Ali Bozan'a Osmanlı tokadı
Gündem

Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan, Genel Kurul'da AKP'ye "Hırsız" diyen DEM Partili Ali Bozan'a Osmanlı tokadı

Yeniakit Publisher
2024-07-25 07:39:00 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Abdullah Öcalan sloganı atıp, PKK'nın sözde marşıyla halay çeken alçakları savunan ve Türk polisini işkencecilikle suçlayan Ali Bozan'a Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan tarihi ayar, AK Partlili vekillere saldırıp “Hırsız var! Hırsız var! Hırsız var! AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor, AKP hırsızlık yapıyor” diyen DEM Partili Ali Bozan Meclis’te haddini aşınca, Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Osmanlı tokadı ile cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın AK Parti grubuna yönelik ifadeleri nedeniyle ortalık karıştı. Kürsüden "AKP hırsızlık yapıyor" ifadesini kullanan Bozan, AK Parti milletvekilleri tarafından tepki aldı. Çıkan kavgada eski bakan ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Bozan'a Osmanlı tokadı attı.

DEM PARTİ'Lİ VEKİLİN "HIRSIZ" SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İYİ Parti'nin gündeme ilişkin verdiği grup önerisi görüşülürken DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan kürsüde AK Parti grubuna yönelik ifadeleri nedeniyle ortalık karıştı. Ali Bozan, kürsüden "AKP hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz de ahlaksız da sizsiniz. Hırsızsınız, hırsızlar ağzınız pislik kokuyor" ifadesini kullanınca AK Parti milletvekilleri bir anda ayaklandı.

MECLİS POLİSİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Dem Parti Milletvekili Bozan'ın sözlerinin ardından tansiyonun yükseldiği salonda yumruk yumruğa kavga çıktı. O sırada Bozan'ın yere düştüğü görüldü. Meclis'teki polisler olaya müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Mersin'de Abdullah Öcalan sloganı atıp, PKK'nın sözde marşıyla halay çeken alçakları savunmuş ve Türk polisini işkencecilikle suçlamıştı.

DEM'li terör sevici Bozan ikinci defa çıktığı TBMM kürsüsünde AK Partili milletvekillerine sataştı.
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Kavganın çıktığı anlarda TBMM Başkanvekili Bozdağ oturuma ara verdi. O anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

 

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DEM'li terör sevici Ali Bozan TBMM'yi karıştırdı! AK Partili vekillere saldırdılar

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Yorumlar

Nur

Kürt siyonistleri mecliste görmek istemiyruz onlara oy veren yandaşlarınıda dem kapatılmalı elleri dert görmesin ak partili millet vekilimizin elleri kırılsın bu adamlara oy veren kürtlerin
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