Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan, Genel Kurul'da AKP'ye "Hırsız" diyen DEM Partili Ali Bozan'a Osmanlı tokadı

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın AK Parti grubuna yönelik ifadeleri nedeniyle ortalık karıştı. Kürsüden "AKP hırsızlık yapıyor" ifadesini kullanan Bozan, AK Parti milletvekilleri tarafından tepki aldı. Çıkan kavgada eski bakan ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Bozan'a Osmanlı tokadı attı.

DEM PARTİ'Lİ VEKİLİN "HIRSIZ" SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

İYİ Parti'nin gündeme ilişkin verdiği grup önerisi görüşülürken DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan kürsüde AK Parti grubuna yönelik ifadeleri nedeniyle ortalık karıştı. Ali Bozan, kürsüden "AKP hırsızlık yapıyor. Terbiyesiz de ahlaksız da sizsiniz. Hırsızsınız, hırsızlar ağzınız pislik kokuyor" ifadesini kullanınca AK Parti milletvekilleri bir anda ayaklandı.

MECLİS POLİSİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Dem Parti Milletvekili Bozan'ın sözlerinin ardından tansiyonun yükseldiği salonda yumruk yumruğa kavga çıktı. O sırada Bozan'ın yere düştüğü görüldü. Meclis'teki polisler olaya müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Mersin'de Abdullah Öcalan sloganı atıp, PKK'nın sözde marşıyla halay çeken alçakları savunmuş ve Türk polisini işkencecilikle suçlamıştı.

DEM'li terör sevici Bozan ikinci defa çıktığı TBMM kürsüsünde AK Partili milletvekillerine sataştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kavganın çıktığı anlarda TBMM Başkanvekili Bozdağ oturuma ara verdi. O anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.