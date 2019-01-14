Eski Ukraynalı komutan duyurdu: Rusya ile savaşma ihtimalimiz...

Ukrayna dış istihbaratından emekli korgeneral Vasiliy Bogdan, Ukrayna'nın haber sitesi Faktı'ya verdiği mülakatta, Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş ihtimalinin minimum olduğunu bildirdi.

Bogdan, iki ülke arasında Ukrayna'da yapılacak başkanlık seçimlerine kadar savaş olmasının mümkün olmadığını belirtti ve Kremlin'in, Ukrayna'nın siyasi istikametini değiştireceği beklentisi içinde olduğunu düşündüğünü söyledi.

'Bir savaş çıkmayacak'

Bogdan ayrıca, seçimlerden sonra da, sonuçlar ne olursa olsun geniş çaplı bir savaş çıkmayacağını, 'bir savaşın ancak Rus birliklerinin saldırısı durumunda mümkün olduğunu' ifade etti.

Emekli korgeneral öte yandan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın, Donbas bölgesinin Kiev'in kontrolüne geri alınması için askeri operasyon planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Seçimler 31 Mart'ta olacak

Ukrayna seçimleri 31 Mart'ta yapılacak.

Seçim kampanyaları ise 31 Aralık'ta başkanlık adaylarının belgelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmasıyla başladı.