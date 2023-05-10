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Medya Eski Türkiye'nin sağlık sistemi ile günümüzü kıyasladı! 'Ameliyata kimliğimle girip kimliğimle çıktım'
Medya

Eski Türkiye'nin sağlık sistemi ile günümüzü kıyasladı! 'Ameliyata kimliğimle girip kimliğimle çıktım'

Yeniakit Publisher
2023-05-10 23:24:00 -
Eski Türkiye'nin sağlık sistemi ile günümüzü kıyasladı! 'Ameliyata kimliğimle girip kimliğimle çıktım'

Sosyal medyada bir vatandaşın, ciddi bir ameliyat olduğunu anlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği video sosyal medyada gündem oldu.

AK Parti iktidarının en büyük devrimlerinden birisi de sağlık alanında oldu.

Sosyal medyada bir vatandaşın ciddi bir ameliyat geçirdiğini anlattığı videosundaki sözleri günün en çok beğenilenleri arasına girdi.

Eski Türkiye ile yeni Türkiye kıyaslaması yapan vatandaş, hastaneye ameliyat olmak için kimliği ile girip, hiçbir masrafa girmeden kimliği ile çıktığını söyledi.

Vatandaş sözlerinin devamında, "Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun" diye dua etti.
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