Eski Türkiye'nin sağlık sistemi ile günümüzü kıyasladı! 'Ameliyata kimliğimle girip kimliğimle çıktım'

AK Parti iktidarının en büyük devrimlerinden birisi de sağlık alanında oldu.

Sosyal medyada bir vatandaşın ciddi bir ameliyat geçirdiğini anlattığı videosundaki sözleri günün en çok beğenilenleri arasına girdi.

Eski Türkiye ile yeni Türkiye kıyaslaması yapan vatandaş, hastaneye ameliyat olmak için kimliği ile girip, hiçbir masrafa girmeden kimliği ile çıktığını söyledi.

Vatandaş sözlerinin devamında, "Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun" diye dua etti.

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