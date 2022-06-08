Eski Türkiye artığı TÜSİAD'dan HDP hamlesi

İstanbul Sözleşmesi, Gezi Kalkışması, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için dövünen eski Türkiye artığı Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD heyeti terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi ziyaret etti.

HDP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede; TÜSİAD heyetini, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Parti Sözcüsü Ebru Günay, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, MYK üyesi Sultan Özcan ve HDP milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir, Garo Paylan ve Erol Katırcıoğlu karşıladı.

TÜSİAD Başkanı Turan, siyasi partilerle bir araya geldiklerini ve HDP ziyaretten sonra diğer siyasi partilere de gideceklerini belirterek, "Politika metnimiz var onları sizinle paylaşmak ve yaşanan sorunlara ilişkin sizlerle görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz" dedi. Görüşmede, ekonomik kriz başta olmak üzere bölgesel meseleler de ele alındı.