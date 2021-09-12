Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener’den Şenol Güneş’e sert sözler

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolları ayırdığını duyurdu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.

Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Şenol Güneş'e ilişkin olarak çarpıcı ifadeler kullandı. Şener, "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.

Dün Hürriyet ‘te yer alan “Bunu Sadri Şener bey çıkardı. (Maaş konusu) Trabzon’da onunla konuştum. Dedim ‘Sana borcum mu var?’ Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar” ifadeleri için bir açıklama yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Şener, “Ayrıldıktan sonra onunla sadece bir kez görüştüm. O da Taylan Bilgel’in cenazesinde. Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum. Benimle böyle konuşmayı bırakın, konuşmak için bile randevu alması lazım” dedi.