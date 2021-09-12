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Spor Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener’den Şenol Güneş’e sert sözler
Spor

Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener’den Şenol Güneş’e sert sözler

Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, A Milli Takım’dan ayrılan Şenol Güneş ile ilgili çarpıcı ifadelere yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 12:15:00 -
Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener’den Şenol Güneş’e sert sözler

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolları ayırdığını duyurdu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.

Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener,  Şenol Güneş'e ilişkin olarak çarpıcı ifadeler kullandı. Şener, "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.

Dün Hürriyet ‘te yer alan “Bunu Sadri Şener bey çıkardı. (Maaş konusu) Trabzon’da onunla konuştum. Dedim ‘Sana borcum mu var?’ Yok. Ona kızdığım için bunu bilerek yapıyorlar” ifadeleri için bir açıklama yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Şener, “Ayrıldıktan sonra onunla sadece bir kez görüştüm. O da Taylan Bilgel’in cenazesinde. Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum. Benimle böyle konuşmayı bırakın, konuşmak için bile randevu alması lazım” dedi.

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Yorumlar

Fatıh

Senü kancuk kime karşu bu ifaden, senün ne başarun vardur sahtekar, üçkağıtcu siz dürüst adamlar barundurmassunuz.. Hamsinun memesu
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Ömer

Şenol Güneş’i beğenir ve takdir ederdim . Ama son milli takımın hali , gereksiz inadı , çantadan tavşan çıkarma cinliği , başarısızlıkta sağı solu suçlayıp sıyrılmak istemesi yanlış olmuştur . Son maçlardaki formsuzluğu yanlış kadro çıkarmak Enes den santrafor yapmak ( ki bu çok komik ) hep yanlış ve hatalar. Hele bana yalvardılar demesi hocam yakışmadı olmadı . Neyse hayırlısı olsun .
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