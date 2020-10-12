  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi
Aktüel

Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:10:48 -
Eski Tarsus kaymakamının FETÖ'den yargılamasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Tarsus Kaymakamı B.A'nın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuksuz sanık B.A. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık B.A, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için ek süre verilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için duruşma savcısına ek süre verilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçim sonrası Türk düşmanı Akıncı'dan açıklama
Gündem

Seçim sonrası Türk düşmanı Akıncı'dan açıklama

KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklamalarda bulundu. İkinci tur..
Putin itiraf etti: Dostluk söz konusu değil
Dünya

Putin itiraf etti: Dostluk söz konusu değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Büyük politikada' dostluk değil, devlet ve halkın çıkarları vardır" dedi.
Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki gelişmelere ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay