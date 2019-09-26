Eski tarım aletlerinin yeni nesillere tanıtımı maketlerle yapılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Fethi Kesgin, gelecek kuşakların eski tarım aletlerini tanıması için bunların maketlerini yapıyor.

Kesgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keçi otlatırken vakit geçirmek için başladığı ağaç kaşık uğraşını, hayvanlarını sattıktan sonra da sürdürdüğünü söyledi.

Teknolojiye yenik düşen kara saban, kağnı, tokeç (giysi yıkarken kullanılan tahta tokmak) gibi aletlerin maketlerini yaparak bunları yeni nesillere tanıtmaya çalıştığını belirten Kesgin, "Eskiden atalarımız bu tarım aletleriyle çift sürerdi. Bunlara kara saban deniyor. Tabii traktörler çıkınca bunlarla çift süren yok. Zaten öküz de yok. Onun için bunları böyle süs olarak yapıyoruz." dedi.

Oyun kaşıklarını eşinin süslediğini aktaran Kesgin, çamaşır makineleri çıktıktan sonra tokeçlerin kullanımdan kalktığını dile getirdi.

Tokeçleri de maketleriyle yaşatmaya çalıştığını ifade eden Kesgin, "Kara saban yapımına engeçten başlanır. Engeçin delikleri açılır, sonra da okunun delikleri hazırlanıp birbirine takılır. Sonra kılıcı ve kulakları takılır. Bondiriği de okuna takılınca kara saban hazır olur." diye konuştu.

Kesgin, yaklaşık 10 yıldır evinin önünde yaptığı bu maketlerden bazılarını sattığını sözlerine ekledi.