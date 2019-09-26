0553 313 94 23

Eski tarım aletlerinin yeni nesillere tanıtımı maketlerle yapılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Fethi Kesgin, yaklaşık 10 yıldır yaptığı maketlerle kara saban, kağnı, tokeç gibi eskiden kullanılan aletlerinyeni nesillere tanıtımına çalışıyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:06
Eski tarım aletlerinin yeni nesillere tanıtımı maketlerle yapılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Fethi Kesgin, gelecek kuşakların eski tarım aletlerini tanıması için bunların maketlerini yapıyor.

Kesgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keçi otlatırken vakit geçirmek için başladığı ağaç kaşık uğraşını, hayvanlarını sattıktan sonra da sürdürdüğünü söyledi.

Teknolojiye yenik düşen kara saban, kağnı, tokeç (giysi yıkarken kullanılan tahta tokmak) gibi aletlerin maketlerini yaparak bunları yeni nesillere tanıtmaya çalıştığını belirten Kesgin, "Eskiden atalarımız bu tarım aletleriyle çift sürerdi. Bunlara kara saban deniyor. Tabii traktörler çıkınca bunlarla çift süren yok. Zaten öküz de yok. Onun için bunları böyle süs olarak yapıyoruz." dedi.

Oyun kaşıklarını eşinin süslediğini aktaran Kesgin, çamaşır makineleri çıktıktan sonra tokeçlerin kullanımdan kalktığını dile getirdi.

Tokeçleri de maketleriyle yaşatmaya çalıştığını ifade eden Kesgin, "Kara saban yapımına engeçten başlanır. Engeçin delikleri açılır, sonra da okunun delikleri hazırlanıp birbirine takılır. Sonra kılıcı ve kulakları takılır. Bondiriği de okuna takılınca kara saban hazır olur." diye konuştu.

Kesgin, yaklaşık 10 yıldır evinin önünde yaptığı bu maketlerden bazılarını sattığını sözlerine ekledi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:06
  1. Balıkesir
  2. Kağnı
  3. kara saban
  4. Sındırgı
  5. tokeç
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM, yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlıyor
    1. TBMM, yeni yasama yılına 1 Ekim'de..
    2. Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı!..
    3. Af ne zaman? Mahkumlara af ceza..
    4. Stratejist Kürt Siyasetçi Galip..
    5. Çanakkale'de 203 göçmen yakalandı
    6. Tarım eğitimi istihdam kapısı oldu
    7. Faciayı zırhlı araç önledi
    8. İran'dan ABD'ye nükleer anlaşmaya..
    9. Arakanlı Müslümanların geleceği belirsiz
    10. Sinop'ta otomobil ile traktör..
    11. İstanbul Finans Merkezi katılım..
    12. 'ALO 170' 11 milyon başvuruyu çözdü
    13. Osman Gökçek'ten Saadet Partisi'ne..
    14. ABD'de başkanının başındaki Demokles..
    15. Dijitalleşme Tırı’nın ilk durağı Adana
    16. Yeni nesil araçlarda e-CALL dönemi..
    17. PKK'nın finans kaynağına büyük darbe..
    18. Çanakkale ruhu canlanıyor
    19. Derbi için müthiş rakam! 1 milyar 385..
    20. Bir yılda 2 bin 611 yabancı yatırımcı..
    21. 'Mars hakkında neredeyse hiçbir şey..
    22. Aldatıcı ürünlere 6 milyon 350 bin..
    23. Başkan Erdoğan Filistin davasını bir..
    24. Marmara Denizi'nde deprem oldu
    25. TL’ye sahip çıkarsak iyi günler..
    26. 'Dumansız Araç Uygulaması'nda 5 bin 63..
    27. Türk-İş'e göre 4 kişilik bir ailenin..
    28. Varlık Fonu’ndan İFM hamlesi
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u..
    30. PKK paçavrasından alçak operasyon!..
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Mahkeme başkanının sorusuna şaşırtan cevap! 'Benim evlilik anlayışım bu'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Zamanlaması dikkat çekti! Yunan basınından alçaklık
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!
    Milletvekilinin evinde çalışan genç kadın canına kıydı!

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın BM'deki konuşması Mısır'ı rahatsız etti
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’
    Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’