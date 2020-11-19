Eski Suruç Belediye Başkanı Tekinalp ve oğlunu kırmızı bültenle aranan terörist öldürmüş

2014 yılında Şanlıurfa'da öldürülen eski Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlunun yerel seçimlerde HDP'ye karşı çalıştığı gerekçesiyle terör örgütü PKK'nın infaz listesine alındığı, Başkanı ve oğlunu Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Salih Dal ve iki terör örgütü PKK üyesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı..

Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi girişinde 19 Ekim 2014 tarihinde eski Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ve oğlu Sinan Tekinalp saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

Salih Tekinalp'in olaydan 4 ay önce yaşadığı ve yaralanmaları atlattığı saldırıyı değerlendiren cinayet için oluşturulan 12 kişilik özel ekip, Başkan ın ailesinin yakınları ile görüşerek ticari faaliyetlerini inceledi.

Mehmet Dal'ın (34) olayı gerçekleştirdiği bilgisi üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cinayetle ilgili 5 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince yürütülen titiz çalışma sonucunda Salih Tekinalp ve oğlunun terör örgütü PKK üyeleri tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Gözaltına alınıp tutuklanarak Interpol tarafından kırmızı bültenle çağrılan Salih Dal, kardeşi Mehmet Dal ve Mehmet Emin Elçi, 29 Eylül 2020 tarihinde Şanlıurfa 2.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 2 yıl 6 aydan 3 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü PKK infaz emri verdi

Terörörgütü PKK, 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde HDP'nin aleyhine çalıştığı, AK Parti yanlısı tutum sergilediği gerekçesiyle o dönem Suruç Belediye Başkanı olan Salih Tekinalp'in öldürülmesi talimatı verdi.

Interpol tarafından Tekinalp'i öldürmek için kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK Sabri Dal, kardeşi Mehmet Dal ve Mehmet Emin Elçi'yi görevlendirdi.

At satın alma bahanesiyle 18 Haziran 2014'te at yetiştiricisi Tekinalp ile tanışan teröristler, buradaki çiftliğe saldırı yaptılar, eski belediye başkanı olaydan yaralı kurtuldu.

Örgütün ikinci kez cinayet emrini vermesinin ardından terör örgütü PKK üyeleri bir plan daha yaparak Salih Tekinalp'i pusuya düşürdü.

19 Ekim 2014'te teröristler, aralarında babası Salih Tekinalp'in de bulunduğu Sinan Tekinalp'in kullandığı 33 B 3254 plakalı arabayı Suruç ilçesi Aligöre mahallesi girişindeki köprüde araca ateş açtılar. Salih Tekinalp ve oğlu saldırıda hayatını kaybetti.

Yurtdışından kaçmaya çalışırken yakalandı

Olayın faillerinden olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle çağrılan Salih Dal, 2020 yılı Haziran ayında Şırnak'ta yurt dışına kaçmaya çalışırken polis ve MİT'in ortak çabasıyla yakalanıp tutuklandı.

Dal'ın 2013'te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre ilçesinde şehit edilmesi ile birlikte birçok saldırının faili olduğu tespit edildi.