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Spor Eski Süper Lig Hakemi bakın ne yapacak!
Spor

Eski Süper Lig Hakemi bakın ne yapacak!

Eski MHK VAR Koordinatörü ve Hakem İşleri Müdürü, FIFA kokartlı eski hakem Barış Şimşek, Azerbaycan'da hakemlerin başına geçiyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 13:00:00 - 2022-07-15 13:01:32
Eski Süper Lig Hakemi bakın ne yapacak!

Eski MHK VAR Koordinatörü ve Hakem İşleri Müdürü, FIFA kokartlı eski hakem Barış Şimşek, Azerbaycan'da hakemlerin başına geçiyor.

Azerbaycanlı gazeteci, CBC Sport yorumcusu Elçin Cafarov'un haberine göre; Yeni seçilen Azerbaycan Futbol Federasyonu, cuma günü yapacağı toplantıda yeni merkez hakem kurulu başkanını belirleyecek. Cafarov'a göre, Azerbaycan futbolunda hakemleri yeni patronu, bir süredir Azerbaycan Premier Ligi'nde uygulanacak VAR sistemi için birkaç haftadır Bakü'de eğitim veriyor. 

Yeni sezonda TFF'de görev almayacak

Ajansspor'a göre; Mehmet Büyükekşi öncesindeki TFF'de MHK VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü yapan Barış Şimşek, yeni TFF'de görev almayacak. Bunu sebebi olarak ise Barış Şimşek'in yeni Sabri Çelik başkanlığındaki yeni MHK'da yer alan Murat Ilgaz ile arasının iyi olmaması gösteriliyor.

Barış Şimşek kimdir?

Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunudur. İlk defa Beşiktaş-Sivasspor maçında görev yapmıştır

2015-16 sezonu öncesi TFF'nin ilk kez profesyonel sözleşme imzaladığı 9 hakem arasında yer alan Barış Şimşek, 2019'da hakemlik kariyerini noktalamıştı.

Barış Şimşek hakemliği bıraktan sonra ise Hakem İşleri Müdürlüğü görevine getirilmiş , 1 Ocak 2022'de alınan karar ile VAR Koordinatörlüğü'ne geçirildiği açıklanmıştı.

 

 

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