Eski Spor Bakanı Fikret Ünlü hayatını kaybetti

Eski bakan Fikret Ünlü İstanbul’da hayatını kaybetti. Ünlü, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57. hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Fikret Ünlü, bugün hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Ünlü, geçtiğimiz temmuz ayında sosyal medyadan paylaştığı mesajla kanser hastası olduğunu açıklamıştı. Ünlü’nün tedavisi bir süredir devam ediyordu.

Fikret Ünlü kimdir?

10 Mart 1943’te Karaman Ermenek’te dünyaya gelen Fikret Ünlü, ilk öğrenimini Güneyyurt İlkokulu’nda yaptı. 1963-64’te Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu, 1966-67’de Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulu’nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

1974-1975 yıllarında Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, 1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit Hükümeti döneminde Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği görevlerinde bulundu.

1983 yılında devlet memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. SODEP ve SHP’de Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı. 1991 seçimlerinden sonra Başbakan Başdanışmanı olarak görev aldı ve bu görevi 1995 Milletvekilliği seçimlerine kadar sürdürdü. 1995 ve 18 Nisan 1999 tarihlerinde yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Demokratik Sol Parti’den (DSP) Karaman Milletvekili olarak parlamentoya girdi. XX. ve XXI. ve dönemde DSP’den Karaman Milletvekilliği yaptıktan sonra XXII. dönemde bu kez CHP’den yine Karaman Milletvekilliği yaptı.

Bülent Ecevit’in Başbakanlığında kurulan 56. ve 57. Hükümette, Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.