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Gündem

Eski Sağlık Bakanı karantinada

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın, Tokat’ın Erbaa ilçesinde karantinaya alınan mahallede ikamet ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 23:06:00 -
Eski Sağlık Bakanı karantinada

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, pozitif vaka görülen ilçenin en büyük mahallesi olan Ziyagökalp ile dağınık bir yerleşime sahip olan Kuruçay Mahallesi gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da karantinaya alınan Ziyagöklp Mahallesi'nde bulunan Tepeşehir villalarında bulunan evinde kaldığı öğrenildi. Samsunlu olan Bakan Demircan’ın bir süredir eşinin memleketi olan Erbaa’da olduğu kaydedildi.

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