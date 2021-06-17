Eski Saadet’in Başkanı Kamalak’tan skandal sözler! CHP’ye ‘payandalığı’ Kur’an’a uygun, Asiltürk’ün sözlerini ise Kur’an’a aykırı buldu!

YUSUF HAYALOĞLU / ANKARA

Saadet Partisi’nin eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak, CHP’nin kanalı Halk TV’de skandal sözler sarfetti. Uzun süre ortalıkta görünmeyen Mustafa Kamalak sonunda ortaya çıktı. Kamalak öyle bir çıkış yaptı ki itibarını yerle bir etti.

AK Parti’yi ‘payandalık’la suçladı fakat kendisi bizzat CHP’ye ‘payandalık’ yaptı

Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’nda yer almasını “felaket” olarak değerlendiren Kamalak, AK Parti’yi “payanda arıyor” suçlamasında bulundu. AK Parti’yi “payandalık”la suçlayan Mustafa Kamalak’ın 28 Şubat sürecinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan’a olmadık zalimlikler yapan CHP zihniyetine ise açıktan “payandalık” yapması dikkatlerden kaçmadı.

CHP’ye “payandalık” Kur’an’dan, Oğuzhan Bey’in açılamaları Kur’an’dan uzak!

CHP’nin kanalı Halk TV’deki “Sözüm Var” programı canlı yayınında konuşan Mustafa Kamalak, skandal ifadelerde bulundu. Tarih boyunca Müslümanları aşağılayan, İslami değerleri hiçe sayan CHP’ye ‘yanaşmayı’ adeta Kur’an-ı Kerim’e karşı bir vazife olarak işaret eden Kamalak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oğuzhan Bey’in tweetleri, parti adına söz söylemesi nasıl ki kanuni zeminden yoksun ise İslami bakımdan da doğru değildir. Oğuzhan Bey’in açıklamaları kanundan da uzak Kur’an’dan da uzaktır.” iddiasında bulundu.

“Oğuzhan Bey’in karşılığı yoktur”

Oğuzhan Asiltürk’ün açıklamalarının şahsi olduğunu belirten Mustafa Kamalak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Oğuzhan Bey’in açıklamaları teşkilatımızı, partimizi katiyen bağlamaz. Oğuzhan Bey’in parti tabanımızda da Yüksek İstişare Kurulu’nda da bir karşılığı yoktur.”