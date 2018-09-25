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Eski rektör Sedat Laçiner'e FETÖ'den hapis cezası!

Eski Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Laçiner, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

25 Eylül 2018 Salı 18:02
Eski rektör Sedat Laçiner'e FETÖ'den hapis cezası!

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Laçiner ile avukatı ve yakınları katıldı.

Laçiner, savunmasında, masum olduğunu ileri sürerek, üzerine atılı örgüt üyeliği suçunu kabul etmediğini ve ülke için yanlış bir şey yapmadığını iddia etti.

FETÖ ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını öne süren Laçiner, beraatini istedi.
Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sedat Laçiner'i 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum etti.

Çanakkale'de başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 Temmuz 2016'da gözaltına alınan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, sevk edildiği mahkemece 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 18:02
  1. Çanakkale
  2. Sedat Laçiner
  3. FETÖ
  4. FETÖ/PDY soruşturması

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