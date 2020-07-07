Eski Prens Harry'den Kraliçe'ye 'hatalarınızdan dönün' çağrısı

Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle en son Sussex Kraliyet Instagram hesabından yayımladıkları mesajla resmi olarak unvanlarını terk etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından öldürülen George Floyd sonrası başlayan Black Lives Matter konulu video konferansa katılan Prens Harry, İngiliz Milletler Topluluğu'nun geçmişte yaşanan yanlışları kabul etmede şu ana kadar önemli adımlar attığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Prens Harry geçen hafta da paylaştığı videoda kurumsal ırkçılığın toplumda yeri olamayacağını mesajını vermişti.

Video konferans toplantısında yaptığı konuşmada Prens Harry, "Bazı durumlarda geçmişteki yanlışları kabul etmek kolay olmayacaktır. Ama bu yapılmalı. Çünkü bundan herkes kazançlı çıkar. Milletler Topluluğu'nda baktığımızda, geçmişi kabul etmeden ilerleyebilmemiz mümkün değil" dedi.

İngiliz Milletler Topluluğu nedir?

İngiliz Milletler Topluluğu, çoğunluğu Britanya İmparatorluğu eski parçası olan 54 ülkeden oluşuyor. Bu ülkelerin toplum nüfusu 2,4 milyar. Bu da dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini teşkil ediyor.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğu’nun başkanı.