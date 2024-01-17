Eski ortakların 'terör tezkeresi' kavgasında yeni perde! Başarır'dan Akşener'e 'karın ağrısı' cevabı

İYİ Parti, Irak’ın kuzeyinde 9 askerimizin şehit olduğu PKK saldırısı sonrası, 13 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’ndan bilgilendirme toplantısı yapılmasını ve ‘ortak bildiri’ yayımlanmasını talep etmişti.

Akşener'in eski ortağı, terör sevicilerin de ebedi ortağı CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, bildiriyi imzalamayacaklarını söyleyerek, “İYİ Parti’nin de AKP’den ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz. Aksi durum hepimizi çok üzüyor” demişti.

TBMM'de yaşanan süreçte, "TBMM Başkanlığı Tezkeresi" oylandı. AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra CHP ve Saadet Partisi grupları da tezkereye 'evet' dedi.

Meral Akşener, yaşanan sürece ilişkin partisinin Grup toplantısında şöyle konuştu:

“Dün bir toplantı oldu, o toplantıda üç siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak. Bu parçalı bir görüntü PKK’yı bu sefer iki kere zil takıp oynayacak hale getirecek bu sistemden sonuç itibarıyla vazgeçildi. Enteresan burası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasıyla bir ortak tezkere Meclis’e sunuldu, herkes fikrini söyledi, ilginç bir biçimde ayrı bildiri yayınlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu: Karın ağrısı İYİ Parti miydi? Karınları ağrıtan İYİ Parti’nin hür ve müstakil olarak seçime girmesi miydi?”

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, Akşener'e karın ağrısı cevabı verdi.

Başarır eski ortaklarını şöyle eleştirdi: "Biz Meral Akşener'i asla karın ağrısı olarak görmedik, görmeyiz de. Umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez."