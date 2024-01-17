  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pirinç olmazsa ise bulgur yedirecekler! ''Mecbur kalmadıkça zam yapmıyoruz''

‘Torpil’ dönünce böyle oldu! İşte İETT'nin sadece 1 günlük zararı

Mezhepçi İran Pakistanlı Sünnileri katletmişti: Pakistan İran'ı vuracak!

Rusya, Türkiye ile ilgili doğalgaz gelişmesini duyurdu: Geliyorlar

Ne güneş enerjisi var ne de elektrik! İmamoğlu'nun bir vaadi daha patladı

Kötü haber geldi! Havayolları devi iflas etti

Akaryakıt devi Shell’den tüm Türkiye’yi şaşkına çeviren karar! Apar topar duyurdular! Herkes şokta

Boğaza nazır lokantanın ücreti belediyeden mi? Fatih, Ekrem'in önünde ezilip büzüldü

Katar’dan dünyayı şok eden hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bugün başlayacağı açıklandı

Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler! DEM Parti ile el sıkışın
Siyaset Eski ortakların 'terör tezkeresi' kavgasında yeni perde! Başarır'dan Akşener'e 'karın ağrısı' cevabı
Siyaset

Eski ortakların 'terör tezkeresi' kavgasında yeni perde! Başarır'dan Akşener'e 'karın ağrısı' cevabı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 20:39:00 - 2024-01-17 20:52:26

6'lı masanın eski ortakları İYİ Parti ve CHP arasında 'karın ağrısı' tartışması sürüyor.

İYİ Parti, Irak’ın kuzeyinde 9 askerimizin şehit olduğu PKK saldırısı sonrası, 13 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’ndan bilgilendirme toplantısı yapılmasını ve ‘ortak bildiri’ yayımlanmasını talep etmişti.

Akşener'in eski ortağı, terör sevicilerin de ebedi ortağı CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, bildiriyi imzalamayacaklarını söyleyerek, “İYİ Parti’nin de AKP’den ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını ümit ediyoruz. Aksi durum hepimizi çok üzüyor” demişti.

TBMM'de yaşanan süreçte, "TBMM Başkanlığı Tezkeresi" oylandı. AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra CHP ve Saadet Partisi grupları da tezkereye 'evet' dedi.

Meral Akşener, yaşanan sürece ilişkin partisinin Grup toplantısında şöyle konuştu:

“Dün bir toplantı oldu, o toplantıda üç siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak. Bu parçalı bir görüntü PKK’yı bu sefer iki kere zil takıp oynayacak hale getirecek bu sistemden sonuç itibarıyla vazgeçildi. Enteresan burası Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasıyla bir ortak tezkere Meclis’e sunuldu, herkes fikrini söyledi, ilginç bir biçimde ayrı bildiri yayınlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu: Karın ağrısı İYİ Parti miydi? Karınları ağrıtan İYİ Parti’nin hür ve müstakil olarak seçime girmesi miydi?”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da, Akşener'e karın ağrısı cevabı verdi.

Başarır eski ortaklarını şöyle eleştirdi: "Biz Meral Akşener'i asla karın ağrısı olarak görmedik, görmeyiz de. Umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez."

Meclis kürsüsünde skandal! PKK sözcüsü DEM'den askerlerimize aşağılık iftira
Meclis kürsüsünde skandal! PKK sözcüsü DEM'den askerlerimize aşağılık iftira

Siyaset

Meclis kürsüsünde skandal! PKK sözcüsü DEM'den askerlerimize aşağılık iftira

Gündeme bomba gibi düşen iddia! 'Kılıçdaroğlu parti kurabilir'
Gündeme bomba gibi düşen iddia! 'Kılıçdaroğlu parti kurabilir'

Siyaset

Gündeme bomba gibi düşen iddia! 'Kılıçdaroğlu parti kurabilir'

TBMM Genel Kurulu'nda terör tezkeresi oylandı! DEM ve CHP yine yok
TBMM Genel Kurulu'nda terör tezkeresi oylandı! DEM ve CHP yine yok

Siyaset

TBMM Genel Kurulu'nda terör tezkeresi oylandı! DEM ve CHP yine yok

İYİ Parti'den Meclis'te hem CHP'ye hem DEM'e sert sözler
İYİ Parti'den Meclis'te hem CHP'ye hem DEM'e sert sözler

Gündem

İYİ Parti'den Meclis'te hem CHP'ye hem DEM'e sert sözler

DEM’e hazine yardımı durdurulsun
DEM’e hazine yardımı durdurulsun

Gündem

DEM’e hazine yardımı durdurulsun

DEM Parti'ye MHP'den sert tepki: Burası alçakların yeri değil
DEM Parti'ye MHP'den sert tepki: Burası alçakların yeri değil

Gündem

DEM Parti'ye MHP'den sert tepki: Burası alçakların yeri değil

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23