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Eski ortağının babasını öldürdü, meşru müdafaadan beraat etti

Bursa Gemlik'te, eski ortağının babasını öldürdüğü iddia edilen Allaattin Köse, meşru müdafaa nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:21
Eski ortağının babasını öldürdü, meşru müdafaadan beraat etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hafriyat döküm işi yaptığı eski ortağının babası Muzaffer Dedemen'i (56) öldürdüğü iddiasıyla toplam 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Alaattin Köse'nin (43) avukatları kararı temyiz etti. Bursa Bölge Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, olayda meşru müdafaa şartları oluştuğunu belirterek, Köse'nin beraatine karar verdi.

Olay, 2016 yılının Kasım ayında Gemlik'te meydana geldi. Bir süre birlikte hafriyat döküm işi yapıp, ayrılma kararı alan Alaaddin Köse ile Serkan Dedemen, konuşup anlaşmak için bir çay bahçesinde buluştu. Burada, taraflar arasında çıkan küfürlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Serkan Dedemen'in yanındaki babası Muzaffer Dedemen, tabancasını çıkarıp Alaaddin Köse'ye ateş etti. Yaralanan Köse'nin de silahıyla karşılık vermesiyle evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Dedemen olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan Köse, tedavisinin ardından tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Alaattin Köse, 'ruhsatsız silah taşımak'tan 10 ay, 'adam öldürmek'ten 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırldı. Toplam 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm olan Köse'nin avukatları temyiz için Bursa Bölge Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Bursa Bölge Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce ele alınan dosyada görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ali Öksüz, "Sanık olay yerine silahla gelmiş olmakla beraber dosya kapsamında ilk silahı çekenin ve ateşleyenin maktul olduğu anlaşılmış, devamında da her iki tarafın birbirlerine yönelik yaptıkları atış sayısına ve isabet derecesine göre sanığın atılı öldürme suçunu yasal savunma sınırları içerisinde gerçekleştiği kanaatine varılmıştır" dedi.

1'inci Ceza Dairesi heyeti, olayda meşru müdafaa şartları oluştuğundan sanık Alaattin Köse'nin beraatine karar verdi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:21
  1. Bursa
  2. Gemlik
  3. cinayet
  4. meşru müdafaa
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