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Spor Eski öğrencisini istedi! İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi
Spor

Eski öğrencisini istedi! İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'le sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan eski futbolcusu Gael Clichy'yi takımında görmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 10:19:00 -
Eski öğrencisini istedi! İşte Abdullah Avcı'nın ilk transferi

Başakşehir’le sözleşmesi bittikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Gael Clichy’nin adı Trabzonspor’la anılıyor. Abdullah Avcı’nın eski öğrencisini en azından yarım sezonluğuna kadroda görmek istediği konuşuluyor.

Başakşehir döneminde 35 yaşındaki sol beke savunma liderliğini veren Avcı, Fransız yıldıza çok güveniyor. Fransız basınında çıkan haberlerde, Clichy’nin Ocak ayında bir kulüple anlaşmayı çok istediği ancak koronavirüs nedeniyle endişe duyduğu belirtildi. Devre arasına doğru Trabzonspor-Clichy bağlantısında hareket yaşanabilir.

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