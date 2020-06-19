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Aktüel

Eski NKÜ Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:17:09 -
Eski NKÜ Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına devam edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek'in yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Şimşek ve avukatı katıldı.

Duruşmada 5 tanık ifade verdi.

Mahkeme, sanığın adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı 4 Eylül'e erteledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Osman Şimşek için "örgüte yardım" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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