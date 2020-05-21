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Eski Nissan CEO'sunun Japonya'dan kaçışına yardım etmekle suçlanan iki kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:36:41 -
Eski Nissan CEO'sunun Japonya'dan kaçışına yardım etmekle suçlanan iki kişi tutuklandı

NEW YORK (AA) - Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn’un Japonya’dan kaçışına yardım ettiği ileri sürülen Amerikalı Michael Taylor ile oğlu Peter Taylor’ın ABD’nin Massachussets eyaletinde tutuklandığı bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Taylor ile oğlu, Boston'dan Beyrut'a yapacakları uçuş öncesi polis tarafından tutuklandı.

Massachussets federal savcısı, eski bir yeşil bereli olduğu kaydedilen Taylor'ın, Japonya'da yargılanmak istemeyen Ghosn'un Lübnan'a kaçışına yardım etmekle suçlandığını belirtti.

Taylor ile oğlunun, video konferans yoluyla bugün hakim karşısına çıkmasının ve kaçma riski olduğu için tutuklu yargılamalarının beklendiği bildirildi.

- Ghosn'un Lübnan'a kaçması

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde Japonya'dan kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamış, kırmızı bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.


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