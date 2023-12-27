Eski NASA çalışanından çarpıcı iddia

Eski bir NASA çalışanı ve uzaylılar şefi, uzaylıların halihazırda gezegende dolaştığını ancak beklenmedik bir noktada saklanıyor olabileceğini iddia etti.

2001'den 2005'e kadar NASA'ya ait Ames Araştırma Merkezi'nde çalışan Kevin Knuth, uzaylı yaşamının Dünya gezegeninin uçsuz bucaksız mavi okyanuslarında sürdüğünü iddia etti.

Knuth, "Dünya yüzeyinin %75'i sudur ve buna gerçekten çok az erişimimiz var. Yani bir yerde saklanacaksanız bu mükemmel.”

"Eğer su ortamından geliyorsanız, gezegenlerdeki su ortamları, atmosferik ortamlardan çok daha iyi yaşanır. Atmosferler düşük ısı kapasitesine sahiptir, bu nedenle sıcaklık çok değişir... çok büyük sıcaklık değişimleri yaşarsınız."

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"Ve sonra gezegenden gezegene gittiğinizde, atmosferde çok büyük sıcaklık değişimleri olur. Mars'ta ve Venüs'te dramatik hava değişimleri görebilirsiniz. Ve hava basıncı da gezegenden gezegene önemli ölçüde farklı." açıklamasında bulundu.