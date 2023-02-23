Eski muhtar yeni muhtarı öldürdü

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçalı köyü eski muhtarı İsmail E., henüz bilinmeyen nedenden dolayı yeni muhtar Mesut Uzunkaya ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eski muhtar İsmail E., silahıyla köy muhtarı Mesut Uzunkaya ve babası Turan Uzunkaya’ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan muhtar Mesut Uzunkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba Turan Uzunkaya ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaydan sonra jandarma ekipleri eski muhtar İsmail E.’yi yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.