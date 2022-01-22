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Yerel Eski müftü Muammer Zukorliç'in kedisi mezarından ayrılmıyor
Yerel

Eski müftü Muammer Zukorliç'in kedisi mezarından ayrılmıyor

Sırbistan’ın Sancak bölgesi eski müftüsü Muammer Zukorliç’in vefatının ardından kedisi mezarının başından ayrılmıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 08:53:00 -
Eski müftü Muammer Zukorliç'in kedisi mezarından ayrılmıyor

Kedisi, Muammer Zukorliç’in mezarının başından bir an olsun ayrılmıyor. Sırbistan’da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin eski müftüsü Muammer Zukorliç, 6 Kasım 2021’de 52 yaşında vefat etmişti.

Onun ölüm haberi Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova gibi Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanları derinden sarsmıştı. Ölümüyle İslam dünyasını üzüntüye boğan Muammer Zukorliç’in kedisi, ölümünden sonra Zukorliç’in mezarından ayrılmıyor.

Kara, soğuğa aldırmayan Zukorliç’in kedisi onu ziyarete gelenleri de derinden etkiliyor. Ailesi Zukorliç’in çok hayvansever biri olduğunu ve kedisiyle aralarında özel bir bağ olduğu için hayvanın mezarın başından ayrılmayı reddettiğini söylüyor.

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