Eski milli sporculara süresiz kart verilmesi için çalışacaklar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporu bırakmış milli sporculara süresiz kart verilmesi için düzenleme üzerinde çalışacaklarını açıkladı. Bak, "Biz yönetmeliğimiz içerisinde bu var, güncelleyeceğiz" dedi ve ekledi: "Onlara süresiz kart verilmesi ile ilgili bir düzenleme üzerinde çalışacağız."

Bak bu sözleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü toplantının soru-cevap bölümünde, eski milli sporcuların stadyumlardan faydalanmasına ilişkin gündeme getirilen konu üzerine söyledi.

"Devletimizin vereceği bir yaklaşım çok daha kıymetli"

Pek çok kulübün kendi bünyesinde mücadele etmiş sporcuları muhtemelen davet ettiğini belirten Bak, "işin doğrusu onlara devletimizin vereceği bir yaklaşım çok daha kıymetli" ifadesini kullandı. Benzer uygulamaların daha önce de bulunduğunu, ancak stadyumların kulüpler tarafından işletilmesi sebebiyle bazı sorunlar yaşandığını söyledi.

Bak, bu sorunları gidermek için hem ilgili kulüplerle görüşmeyi hem de talebi sistemin içerisine yerleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

KYK kredi ve bursu 4 bin lira, artış tutarını Maliye ile belirleyecekler

Bak, KYK kredi ve bursunun şu anda 4 bin lira olduğunu, 2026 yılında artacağını söyledi. Tutara ilişkin soruya "Onları belirleyeceğiz maliyeyle beraber" yanıtını verdi.

Bakanın verdiği bilgiye göre yaklaşık 650 bin öğrenci karşılıksız burs, geriye kalan yaklaşık 850 bin öğrenci kredi alıyor; 2022 yılında yaklaşık 22 milyar liralık borç silindi. Geri ödemede öğrenci, okul bittikten sonra işe girene kadar iki yıl ödeme yapmıyor; tahsilat işe başlandığında başlıyor, işe girilmemişse dilekçe veriliyor. Tahsilatı Maliye yapıyor.

Yurt ücreti bin 300 ile bin 450 lira arası, kahvaltı ve akşam yemeği ücretsiz

Kredi Yurtlar Kurumu kapasitesinin 1 milyona çıkarıldığını yineleyen Bak, başvuruların yüzde 96'sının yerleştirildiğini açıkladı. Yurt ücretinin bin 300 ile bin 450 lira arasında olduğunu, sabah kahvaltısı ile akşam yemeğinin ücretsiz verildiğini, denetim için yurt mutfaklarına kamera konulduğunu anlattı.

2026 yıl sonuna kadar 29 yurdun yapım ve kiralama ile tamamlanacağını belirten Bak, bunlardan 5'inin inşaatının bitmek üzere olduğunu ve öğrencilerin ocak ayında alınacağını kaydetti. Yapımı süren 21 yurt 25 bin kapasite sunacak; ihale aşamasında ise yaklaşık 32 yurt ve yaklaşık 34 bin kapasite bulunuyor. Adana Sarıçam'da bin kişilik yurdun yapımı sürüyor, Ankara Çankaya'daki bin 500 kapasiteli Beytepe yurdu bitmek üzere, Antalya Konyaaltı'ndaki yurt yüzde 82 seviyesinde. Bak, yurtlara yönelik eleştirilere "Eksiklerimiz var mı? Var ama bunu düzeltmek için çaba harcadığımızı ifade edeyim" karşılığını verdi.

Amatör kulüplere destek: Önümüzdeki yıl hedef 2,5 milyar

Amatör spor kulüplerine yaklaşık 1,5 milyarın üzerinde destek verildiğini söyleyen Bak, genel rakamın 1,5-2 milyarın üzerine çıktığını, önümüzdeki yıl 2,5 milyar hedeflediklerini açıkladı. İstanbul'da okul spor kulübü sayısının 3 bine çıkarıldığını, 850 bin öğrencinin aktif olarak sporun içinde olduğunu aktardı. Bağımlılıkla mücadele kapsamındaki "Adım Adım El Ele" programında ise STK'lar ve kulüpler için 200 milyon liralık çağrıya çıkıldığını söyledi.

Güreşteki eleştirilere "jenerasyon değişimi kolay değil" sözleriyle yanıt veren Bak, dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'in genel müdür yardımcısı olarak görev yaptığını, Taha Akgül'ün sporu bıraktığını söyledi; Hamza Yerlikaya'yı ise "asrın güreşçisi" olarak andı. Modern pentatlonda ilk kez Avrupa şampiyonu çıkarıldığını belirten Bak, İlayda Tarhan'ın dünya şampiyonu olduğunu, ondan önce Ermenistan'daki şampiyonada Avrupa şampiyonu olduğunu, Yusuf Dikeç'in de şampiyon olduğunu aktardı.

4 büyük kulüp U15 takımlarını KKTC'ye götürdü

Bak, Barcelona'nın KKTC'ye kamp için geleceğini ancak bunun kendi ifadesiyle "Yunan lobisi ve Rum lobisi" tarafından engellendiğini öne sürdü. Bunun üzerine 4 büyük kulübün U15 takımlarını KKTC'ye götürdüğünü anlatan Bak, KKTC'nin Balkan Masa Tenisi Birliği'ne üye olmasını sağladıklarını belirterek "İlk defa olimpik bir birliğe katıldı" dedi.

Bak, bu yıl Erzurum ve Bayburt'ta 4. Türk Devletleri Üniversite Oyunları'nın yapılacağını, İstanbul'daki 2027 Avrupa Oyunları için yapılan atletizm pistinin iki ay sonra biteceğini söyledi.