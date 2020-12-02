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Spor Eski milli güreşçi Nihat Kabanlı, vefat etti
Spor

Eski milli güreşçi Nihat Kabanlı, vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:19:28 -
Eski milli güreşçi Nihat Kabanlı, vefat etti

ANKARA (AA) - Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Nihat Kabanlı, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bir süredir Kovid-19'a bağlı olarak, nefes darlığı ve kan değerlerinin düşük olmasından dolayı yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kabanlı, tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Avrupa şampiyonu Reşit Karabacak'ın ardından Nihat Kabanlı'nın da ölümü, güreş ailesini yasa boğdu. Türkiye Güreş Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Nihat Kabanlı, 1967 yılında İstanbul’da serbest stil 63 kiloda Avrupa şampiyonu olmuştu.

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