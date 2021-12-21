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Spor Eski milli güreşçi Ali Şahin hayatını kaybetti
Spor

Eski milli güreşçi Ali Şahin hayatını kaybetti

Eski milli güreşçi Ali Şahin, yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Şahin Amasya’nın Suluova ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 17:54:00 -
Eski milli güreşçi Ali Şahin hayatını kaybetti

Eski milli güreşçi Ali Şahin, yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek 77 yaşında hayatını kaybetti.

1972 Yaz Olimpiyatları'nda 4.lük elde edip, Avrupa ikinciliği ve 6 kez Türkiye şampiyonluğu bulunan 5 çocuk babası Ali Şahin, memleketi Amasya’nın Suluova ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye çok sayıda kişi katıldı

Cenazeye, Şahin’in yakınları, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel ve çok sayıda kişi katıldı.

Belediye Başkanı Üçok, çok sayıda güreşçinin yetişmesine katkısı olan Şahin’in yakınlarına başsağlığı diledi. Mahmut Demir ise, “Olimpiyatlar dahil minderde ter döküp milletine hizmet ederken güreş konusunda yüreğindeki heyecanı hiç kaybolmayan Ali Şahin hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kabri nur, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

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