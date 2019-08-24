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Eski maden sahaları milyonlarca ağaçla yeşile büründü

Bor, gümüş, manyezit ve linyit madeni zengini Kütahya'da eski maden sahalarına yeniden orman vasfı kazandırmak için son 25 yıllık süreçte 2 bin 446 hektar alana 5 milyon 252 bin fidan dikildi- Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım:- "Uzun yıllar yapılan madencilik faaliyetlerinin ardından teşkilatımıza devredilen maden sahalarını kendi halinde bırakmıyoruz. Buraları yeniden ağaçlandırıp eski görünümünden daha iyi bir hale getiriyoruz"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
Eski maden sahaları milyonlarca ağaçla yeşile büründü

KÜTAHYA (AA) - MUHARREM CİN - Kütahya'daki eski maden sahaları, 25 yılda 5 milyondan fazla fidan dikilerek yeniden doğaya kazandırıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, bir yandan gençleştirme çalışmalarıyla mevcut ormanların ömrünü uzatıyor, diğer yandan toprağın üstündeki yeşil örtü miktarını artırmak için belirlenen sahalara fidan dikiyor.

Eski maden sahalarının ağaçlandırılmasına da ayrı bir önem veren kurum, özellikle bor, gümüş, manyezit ve linyit rezervi bakımından zengin olan bölgelerde yıllarca işletildikten sonra terk edilen alanları yeniden yeşille buluşturuyor. Bu kapsamda, 2 bin 446 hektar eski maden sahasında 5 milyon 252 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Kütahya'nın hem yer üstü hem de yer altı zenginliklerine sahip bir il olduğunu söyledi.

Kütahya'nın yüzde 58'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirten Kayım, "Müdürlük olarak il genelinde yürüttüğümüz çalışmalarla hem mevcut orman varlığımızı koruyoruz hem de mevcut orman varlığımızı artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Kayım, başta bor olmak üzere gümüş, manyezit ve kömür gibi zenginliklere sahip olan ilde uzun yıllardan beri çıkarılan madenlerin ülke ekonomisine kazandırıldığını vurguladı.

- Gelir getirici türlerle köylülere destek

Terk edilmiş maden sahalarına yeniden orman vasfı kazandırılması çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Kayım, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar yapılan madencilik faaliyetlerinin ardından teşkilatımıza Tavşanlı Tunçbilek, Değirmisaz ve KÜMAŞ bölgesindeki devredilen maden sahalarını kendi halinde bırakmıyoruz. Buraları yeniden ağaçlandırıp eski görünümünden daha iyi bir hale getiriyoruz. Kütahya'mızda bugüne kadar son 25 yılda kurumumuza teslim edilen 2 bin 446 hektar yani yaklaşık 25 bin dönüm maden sahası ağaçlandırıldı. Buralara 5 milyon 252 bin fidan dikildi. Milli ekonomimize fayda sağlayan madenler çıkarıldıktan sonra o toprakları yeniden doğaya kazandırma görevi bizlere düşüyor. Orman teşkilatımız da bu görevi başarıyla yürütüyor."

Kayım, ağaçlandırma çalışmaları yapılırken bölgede yaşayan köylülerin gelir düzeyini artırmalarına yönelik dut, lavanta, mahlep, kestane, fıstık çamı gibi gelir getirici türleri tercih ettiklerini aktardı.

Eski maden sahalarında "bal ormanı" projelerini de hayata geçirdiklerini söyleyen Kayım, "Daha önce madeninden faydalandığımız bu topraklarda oluşturduğumuz bal ormanlarında, bal üretimi yapıyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
  1. ağaçlandırma
  2. Kütahya
  3. Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım
  4. maden sahaları

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