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Aktüel Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu (1)
Aktüel

Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu (1)

Cumhuriyet savcısı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil'in de arasında bulunduğu 3 eski generalin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım"dan 20'şer yıla kadar hapsini talep etti

Yeniakit Publisher
2020-12-08 17:47:03 -
Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu (1)

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun 20'şer yıla kadar hapisleri istendi.

Sanık eski generallerin, haklarındaki hükümlerin Yargıtayca bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Savcı; İyidil, Barutcu ve Koçyiğit'in eylemlerinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu oluşturduğunu ifade ederek, 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapislerini talep etti.

(Sürecek)

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