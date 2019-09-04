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Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı dava

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına tanıkların dinlenmesiyle devam edildi

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:28
Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanıklar eski korgeneral Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç, Emrullah Kaya, Önder Kamiloğlu, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk ve Abdullah Yiğit ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan tarafından önceki ara kararlar gereği dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından tanıkların dinlenmesine geçildi.

Olay tarihinde Güvenç'in şoförü olarak görev yaptığını bildiren tanık A.E, 15 Temmuz akşamı Güvenç'in emir subayının kendisini arayarak Güvenç'i konutundan alarak görev yerine getirmesini istemesi üzerine evinden ayrıldığını dile getirdi.

15 Temmuz günü ve öncesi darbeye hazırlık anlamında şüphelendiği bir durum ile karşılaşmadığını ifade eden A.E, karargaha geldiklerinde bir süre içeri alınmadıklarını, yaklaşık bir saat bekledikten sonra Güvenç'in makamına geçebildiğini belirtti.

Güvenç'in darbeye destek anlamında bir emir vermediğini ve darbecilerin sözde atama listelerini dikkate almadığını anlatan A.E, kendisinin sabah saatlerine kadar şoför bekleme odasında beklediğini söyledi.

Tanık beyanından sonra diyecekleri sorulan Güvenç, tanığın kendi savunmalarını doğruladığını belirterek yargılama sonunda beraatine karar verilmesini istedi.

- Mahrem imamla görüştüğü iddiası

Tanık sıfatıyla dinlenen eski yüzbaşı K.C. ise ankesörlü telefonla FETÖ'nün mahrem imamlarıyla iletişim sağladığı gerekçesiyle meslekten ihraç edildiğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olduğunu kaydetti.

Sanık Tahmazhan Berk'i askeri öğrencilik yıllarından itibaren tanıdığını, bir süre aynı evi paylaştıklarını beyan eden K.C, mahrem imamı ile görüşme yaptığı bir toplantıda Berk'in de bulunduğunu, Berk'in FETÖ bağlantısı konusunda başka bir bilgisinin olmadığını aktardı.

Tanık beyanına karşı konuşan sanık Berk ise ifadede çelişkili hususlar bulunduğunu ve örgüt toplantısına katılmadığını iddia etti.

Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmasından sonra mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 12 Şubat 2020'ye erteledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:28
  1. 15 Temmuz
  2. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. Yıldırım Güvenç

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