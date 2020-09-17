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Aktüel Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Çolponbayev tutuklandı
Aktüel

Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Çolponbayev tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:04:16 -
Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Çolponbayev tutuklandı

BİŞKEK (AA) - Eski Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev tutuklandı.

24.KG Haber Ajansı'nın haberine göre, Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi, mali polis tarafından "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla önceki gün 48 saat süreyle gözaltına alınan Çolponbayev'in 2 ay süreyle gözetim altında tutulmasına karar verdi.

Danışmanlık hizmeti sağlanması için sözleşme imzalayan Çolponbayev, devlet bütçesine yaklaşık 9 milyon som (1 milyon 233 bin ABD doları) tutarında zarar vermekle suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için zamanında tedbir almadığı gerekçesiyle eleştirdiği Çolponbayev'i, henüz virüsten can kaybı yokken 1 Nisan'da görevinden almıştı.

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