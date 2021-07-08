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Gündem

Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre; itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan FETÖ itirafçısı Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 19:26:00 - 2021-07-08 19:30:30
Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy, tekrar gözaltına alındı.

Açıklamada, "Atasoy’un başka sanıkların yargılanmasına esas olarak tanık sıfatıyla dinlendiği Çanakkale ve Ankara ağır ceza mahkemelerindeki beyanlarında etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini belirtmesi üzerine yargılanmakta olduğu Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesince ‘kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu’ gerekçesiyle, Ceza Muhakemesi Kanununun 100. Maddesi kapsamında çıkarılan yakalama emrine istinaden yakalandı" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

H. Baydil

Yalan mı söylemiş yani... Bunu yapınca ne geçecek acaba eline..
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