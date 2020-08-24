  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski Kara Harp Okulu öğrencilerine FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Aktüel

Eski Kara Harp Okulu öğrencilerine FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Zanlılar hakkında etkin pişmanlık beyanları bulunduğu ve teşhis edildikleri, örgüt sorumlularıyla büfe telefonları ve ankesörlü hatlar üzerinden irtibat kurduklarının analiz raporlarına yansıdığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:45:13 -
Eski Kara Harp Okulu öğrencilerine FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, kapatılan Kara Harp Okulu (KHO) öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltı kararı verilen eski KHO öğrencisi 42 zanlıdan 22'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlılar hakkında FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiklerine dair etkin pişmanlık beyanları bulunduğu ve teşhis edildikleri, örgüt sorumlularıyla büfe telefonları ve ankesörlü hatlar üzerinden irtibat kurduklarının analiz raporlarıyla belirlendiği, güncel örgütsel faaliyet sürdürüp sürdürmediklerine yönelik soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından tarihi bir uyarıda bulundu.
Nihat Doğan'dan skandal sözler
Dünya

Nihat Doğan'dan skandal sözler

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li belediyelerin terör bağlantıları nedeniyle görevden alınmasından rahatsız ola..
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı