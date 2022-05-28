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Dünya Eski Japon Kızıl Ordusu lideri salıverildi
Dünya

Eski Japon Kızıl Ordusu lideri salıverildi

Japon Kızıl Ordusu (JRA) lideri Şigenobu Fusako, tamamladığı 20 yıllık hapis cezasının ardından 76 yaşında salıverildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 12:56:00 -
Eski Japon Kızıl Ordusu lideri salıverildi

Japon Kızıl Ordusu (JRA) lideri Şigenobu Fusako, tamamladığı 20 yıllık hapis cezasının ardından 76 yaşında salıverildi.

1971-2001'de aktif faaliyet yürüten eski militan grubun lideri Şigenobu, hapishane çıkışında "Tanımadığım insanlara verdiğim zarar nedeniyle özür diliyorum." dedi.

Japon polisi, Şigenobu tarafından 2001'de fesh edilen JRA'nın firardaki 7 üyesini aramayı sürdürüyor.

1974'te JRA'nın Fransa'da gözaltına alınan üyelerinin serbest bırakılması amacıyla Fransız Büyükelçi dahil bazı kişiler rehin alınmıştı.

Grubun 1972'de Tel Aviv Ben Gurion Havalimanındaki saldırısında ise 20'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

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