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Aktüel Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:24:45 -
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi Kovid-19'a yakalandı

ROMA (AA) - İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalyan basınında çıkan ve Berlusconi'nin partisi Forza Italia kaynaklarının doğruladığı habere göre, 84 yaşındaki liderin son Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Berlusconi'nin Milano yakınlarındaki Arcore kasabasındaki villasında, izolasyon altında olduğu ve bir yandan da çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Berlusconi'nin doktoru Alberto Zangrillo da basına yaptığı açıklamada, ünlü siyasetçinin asemptomatik olduğunu ve kurallar gereği karantinada kalacağını açıkladı.

Zangrillo, Berlusconi'ye, yakın dönemde İtalya'da Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Sardinya adasında bulunmasından ötürü test yapıldığını ifade etti.

Silvio Berlusconi, Ağustos ayında vakaların arttığı Sardinya adasında görülmüştü. Berlusconi burada, daha sonra Kovid-19'a yakalandığı ortaya çıkan arkadaşı iş adamı Flavio Briatore ile bir araya gelmişti. Berlusconi’ye o dönem yapılan test sonucu negatif çıkmış, Briatore'nin test sonucu ise pozitif çıkmış, tedavi altına alınmıştı.

Berlusconi'nin Kovid-19'a yakalandığının duyulmasının ardından aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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