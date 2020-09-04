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Aktüel Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ihtiyaten hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ihtiyaten hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:29:23 -
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ihtiyaten hastaneye kaldırıldı

ROMA (AA) - Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklanan İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, tedbir maksatlı hastaneye kaldırıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, 83 yaşındaki Berluconi'nin perşembe gecesi gösterdiği bazı Kovid-19 belirtilerinin ardından tedbir maksatlı Milano’daki San Raffaele Hastanesine kaldırıldığı ve burada bazı tetkik ve testlerden geçirildiği belirtildi.

Berlusconi’nin klinik durumunun endişelenmeyi gerektirecek bir evrede olmadığı, yapılan tetkikler sonucunda çift taraflı zatürre başlangıcı tespit edildiği ifade edildi.

Berlusconi'nin partisi Forza Italia Senatörü Licia Ronzulli de Rai3’teki Agora programında, "Berlusconi, geceyi hastanede geçirdi. Kovid-19’un ilerlemesini izlemek için ihtiyaten hastaneye kaldırılması gerekiyordu, durumu iyi." dedi.

Bu arada, partiden yapılan açıklamada da liderlerinin durumuna ilişkin endişeye yol açan haberlere itibar edilmemesi ve özel hayata saygı duyulması çağrısında bulunuldu.

Silvio Berlusconi, geçen çarşamba günü Kovid-19 testinin pozitif çıkması ardından kendisini Arcore kasabasındaki villasında karantinaya almıştı.



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