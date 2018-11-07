Eski İstanbul Valisi Avni Mutlu hakkında flaş karar!
Fethullahçı Terör Örgütü'nün mülkiye yapılanması davasında, 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne'de cezaevine konuldu.07 Kasım 2018 Çarşamba 14:05
FETÖ'nün mülkiye yapılanması davasında yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne'de cezaevine konuldu.
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