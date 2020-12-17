Eski işine dönemeyenlere ne kadar para verilecek?

Koronavirüs sürecinde zor durumda kalan işletmelerin yükünü bir nebze olsun hafifletmek üzere çalışana kısa çalışma ödeneği, işsizlik parası ile ücretsiz izin ödemesi yapılmakta. Binlerce esnafa ise kira yardımı ve hibe desteği sağlanmakta. Bununla birlikte yine saldın nedeniyle zor günlerden geçen şirketlere devlet desteği de devam ediyor. Torba yasayla birlikte milyonlarca vatandaşa işe dönme desteği yapılacak.

Salgın nedeniyle işten çıkarmalar yasaklandı. Çalışan ancak kendi isteğiyle işten çıkabiliyor. Ancak işten çıkan vatandaşlara eski işine dönmeye teşvik ediliyor. İşine dönenlere teşvik sağlanırken eski işine dönmek istemeyenlere de belirli ödenek sağlanacak.

İşine geri dönenlere ne kadar teşvik ödenecek?

Yapılandırmayı da barındıran 7256 sayılı torba yasa aynı zamanda işverenlere ve işçilere de teşvikleri kapsıyor. Faruk Erdem’in yazısına göre, İşverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44.15, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39.24 lira olması öngörülüyor. Buna göre aylık destek 1.324 lira 50 kuruş ve 1.177 lira 20 kuruş olacak. İşveren eski işçisini işe almayı kabul etmezse İŞKUR'a başvuru yapılması durumunda aylık bin 30 lira destek sağlanacak.

İşveren teşvik başvurusu nereye yapılacak?

İstihdama dönüş desteği için SGK'nın internet adresinden "e-SGK /İşveren /İşveren Sistemi /Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama" ekranlarında "istihdama dönüş desteği" menüsü vasıtasıyla tamamlanacak. İlave istihdam için de "ilave istihdam desteği" menüsünden tanımlanacak. İşverenin ayrıca sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmiyor.