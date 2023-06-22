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Dünya Eski Irak Başbakanı el-Kazımi’nin mal varlığına el konuldu
Dünya

Eski Irak Başbakanı el-Kazımi’nin mal varlığına el konuldu

Yeniakit Publisher
2023-06-22 23:21:00 -
Eski Irak Başbakanı el-Kazımi’nin mal varlığına el konuldu

Irak’ta eski Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin menkul ve gayrimenkul mal varlığına yargı tarafından el konuldu.

Irak basınında yer alan habere göre Irak yargısı, eski Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin menkul ve gayrimenkul mal varlığına el koyma kararı aldığını bildirdi.

Soruşturma devam ediyor

Kararın el-Kazımi’nin mallarında artış kaydedilmesi üzerine alındığı ve konuya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği vurgulandı.

Eski Başbakan el-Kazımi’nin hakkında tutuklama ve seyahat yasağı getirilmediği belirtildi.

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