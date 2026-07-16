Eski iPad’lerde pil sağlığı bilmecesi sona erdi!

iPhone'larda yıllardır standart bir özellik olarak yer alan pil sağlığı takibi, iPad kullanıcıları için uzun süre bir muamma olarak kaldı. Apple bu durumu doğrudan bir açıklama ile netleştirmese de teknoloji dünyasındaki genel kanı, tabletlerin kullanım alışkanlıklarının telefonlardan farklı olduğu yönünde.

iPad pillerinin devasa kapasitesi sayesinde cihazlar şarj döngüsünü daha yavaş tüketiyor; bu da pil yıpranmasını kullanıcılar için daha az görünür kılıyor. Yine de Apple, son dönemde piyasaya sunduğu modellerle bu eksikliği gidermeye başladı.

iPad Pro M4, iPad Air M2, iPad mini (A17 Pro) ve iPad A16 işlemcili modeller, pil sağlığı verilerini artık doğrudan sistem ayarlarında gösteriyor. Ayarlar içindeki pil menüsüne girdiğinizde cihazın üretim tarihi, döngü sayısı ve pilin o anki maksimum kapasitesi gibi detaylı verilere erişmek mümkün. Ayrıca batarya ömrünü korumak adına yüzde 80 şarj sınırı koyma özelliği de bu yeni nesil modellerde yerleşik halde geliyor. Apple, bu adımla kullanıcıların pil verilerini dış kaynaklara başvurmadan görmesinin önünü açtı.

Yinede eski nesil bir iPad kullanıyorsanız, pilinizi kontrol etmek için doğrudan bir sistem menüsüne sahip olmayacaksınız. Bu noktada Apple Destek ekibiyle iletişime geçmek, uzaktan pil teşhisi almak için en garantili yol. Alternatif arayanlar ise bir Mac veya PC bilgisayara "coconutBattery" benzeri üçüncü taraf bir yazılım indirerek cihazı kabloyla bağlayabilir. Böylece tabletteki pilin anlık durumu, gerçek kapasitesi ve döngü verileri ekranınıza yansıyor.

Pili sürekli takip edip strese girmek yerine, cihazın ömrünü uzatacak birkaç basit alışkanlık edinmek yeterli. Orijinal adaptör kullanımı, cihazı aşırı ısınmadan uzak tutmak ve güncel işletim sistemi kullanmak ilk sırada geliyor. Özellikle hücresel bağlantının zayıf olduğu bölgelerde uçak modunu açmak veya tableti kullanmadığınız anlarda arka plan etkinliklerini sınırlandırmak batarya üzerindeki yükü azaltacaktır. Ayrıca aksesuarlarınızı seçerken orijinal ürünlere öncelik vermek, port üzerinden çekilen gereksiz gücü önleyerek performans dengesini korumanıza yardımcı oluyor.