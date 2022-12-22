Eski İngiliz Başkonsolosu durup dururken Dağlıca’da şehid olan 16 askerimizin fotoğrafını neden paylaştı? Katil sen misin Başkonsolos?

İngiltere’nin eski İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner dün Twitter’da tuhaf bir paylaşımda bulundu. İlk başta sıradan bir kedi fotoğrafı paylaşımı gibi duran karede 8 Eylül 2015 tarihli ‘Tarifsiz acı, 16 şehit’ manşetli gazete nüshası vardı.

DAĞLICA KATLİAMI

6 Eylül 2015’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dağlıca-Yüksekova karayolunun ulaşıma açılmasıyla ilgili yürütülen operasyonunda güvenlik güçleri terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürülmüş, 16 askerimiz şehit olmuştu. Türkiye’nin yüreğine bir kez daha ateş düşmüştü.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMI

2012-2016 yılları arasında İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu olan Leigh Turner, kedisi Troy ile daha önce İstanbul’da saklambaç oyunuyla ilgili görsel paylaşmış, sonra da Dağlıca Katliamı manşetinin yer aldığı paylaşımı yapmıştı.

TURNER’IN MESAJI

Altına ise “2016’da kedim Troy ile İstanbul’da kahvaltı ederken. Masanın üzerine çıkmasına izin verilmiyordu, ama sadece ön patileri yeterliydi. Zeki #kedi” diye not düştü. İngiltere’nin şimdiki Başkonsolosu Kenan Paleo da “Mutfağımı farklı bir zaman ve boyutta görmek tuhaf” diye yorum yaptı. Turner ise “Aynen öyle! Her zaman güzel bir oda olduğunu düşünmüşümdür” diye devam etti.