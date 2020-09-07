Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, seçimleri kazanıp başbakan olmayı hedefliyor

TİFLİS (AA) - Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili kurucusu olduğu muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde kazanması durumunda ülkeye dönerek başbakan olmak istediğini açıkladı.

Saakaşvili, Gürcistan'da genel seçimlerinde kurucusu da olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin kendisini başbakanlığa aday göstermesini bir video mesajıyla değerlendirdi.

Ukrayna'da bulunan ve bu ülkede yüksek bir görevde çalıştığını ifade eden Saakaşvili, Ukrayna'da yaşamaktan memnun olduğunu ama ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Gürcistan'da siyasete geri dönmeye karar verdiğini belirtti.

Gürcistan'a dönmesinin amacının bir görev almak olmadığını, aslında ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak istediğini kaydeden Saakaşvili, şunları kaydetti:

"Bu konuyu çok düşünüyorum ve bu görevi üstlenmeye hazırım ama iktidara gelmek için ve iktidarı özlediğim için istemiyorum. İktidarı gerçekten özlemiyorum ve şunu demek isterim ki ben sadece iki yıl başbakan olacağım tam bir dönem değil, en fazla 2 yıl."

Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Gürcistan'a nasıl ve ne zaman dönebileceğine ilişkin detaylarını açıklamayan Saakaşvili "Birçok insan bana Gürcistan'a ne zaman döneceğimi soruyor. Tartışmaya, huzursuzluğa yol açmayacak koşullarda geleceğim." dedi.

Gürcistan'da Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde birçok başarılı işler yaptığını ama aynı zamanda o dönemde özelikle yargı sisteminde belli hataların da yapıldığını ifade eden Saakaşvili, söz konusu hatalardan dolayı Gürcü halkından özür diledi.

- Bugün muhalefetten başbakan adayı gösterildi

Gürcistan'ın ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin Başkanı Grigol Vaşadze, bugün yaptığı açıklamada partisi ve 31 Ekim’de düzenlenecek genel seçimlere koalisyon kurmak amacıyla beraber katılacağı bazı muhalefet partilerince Saakaşvili'yi başbakanlığa aday gösterdiklerini bildirmişti.

- Saakaşvili 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

Ukrayna'da yaşayan ve bu ülkenin Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olan Saakaşvili, 2013’te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Bu nedenle Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.

Bunun yanında, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı.

Saakaşvili, 26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen yıl Saakaşvili’ye Ukrayna vatandaşlığını geri vermişti.

Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.















