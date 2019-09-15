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Eski generalin emir astsubayı da ankesörden çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil'in emir astsubaylığını yapan M.Y, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alındı- Şüpheli M.Y'nin, örgüt içi iletişim amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattı kullandığı belirtildi - Bu arada, son operasyonda gözaltına alınanların sayısı 168'e yükseldi

15 Eylül 2019 Pazar 20:17
Eski generalin emir astsubayı da ankesörden çıktı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 50 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil'in emir astsubaylığını yapan M.Y. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 50 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 168'e yükseldi. Diğer, 55 firari şüpheliyi arama çalışması ise sürüyor.

Bu arada gözaltına alınan şüphelilerin ifade alma işlemi de devam ediyor.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil'in 2014-2015 yılları arasında emir astsubaylığını yapan şüpheli M.Y'nin de olduğu kaydedildi.

Şüpheli M.Y'nin, örgütün mahrem yapılanması kapsamında haberleşme aracı olarak kullandığı ankesör-sabit kontörlü hatlardan irtibat kurduğunun tespit edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün haberleşme aracı olarak kullandığı ankesör-sabit kontörlü hatlarla irtibat sağladığı tespit edilen muvazzaf 223 astsubay hakkında dün gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 100'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 41'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 32'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 46'sının Jandarma Genel Komutanlığı'nda ve 4'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtilmişti.

Savcılığın gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul dahil 50 il ve KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.


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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 20:17
  1. FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturması

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